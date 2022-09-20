Самарская мошенница обманула пятиклассницу из Дагестана на 5 тысяч рублей

В ближайшее время подозреваемая отправится под суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Чапаевске будут судить 31-летнюю местную жительницу. Женщина воспользовалась доверием юной жительницы Дагестана и обманула ее на пять тысяч рублей. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Преступление было совершено в апреле текущего года. Подозреваемая нашла на одном из сайтов объявление об аренде квартиры. Она позвонила по номеру, но трубку взял ребенок. В этот момент в голове у женщины созрел коварный план.

– Решив воспользоваться доверчивостью девочки, она представилась сотрудницей банка. Собеседница сообщила пятикласснице, что банковская карта, привязанная к номеру, заблокирована, и чтобы ее разблокировать, нужно перевести деньги на указанный ей счет, – информируют в областном ГУ МВД.

Карта принадлежала маме девочки. Испугавшись, что ее заблокируют, пятиклассница взяла из дома 5 тысяч рублей и положила их на указанный счет в ближайшем терминале. Однако этой суммы мошеннице оказалось мало.

– Она еще раз позвонила девочке, потребовав сумму в 40 тысяч рублей. К счастью, в это время в их разговор вмешались взрослые. Они незамедлительно прекратили общение с мошенницей и обратились в полицию, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В отношении 31-летней женщины возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину». Она признала свою вину и возместила ущерб. В ближайшее время подозреваемая отправится под суд.