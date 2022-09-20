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Происшествия20 сентября 2022 5:59

Пока мужчина был на вахте, из его дома похитили телевизор и одежду в Самарской области

Телевизор полицейские нашли в одном из ломбардов
Ирина СИНЕГУБОВА
В настоящий момент возбуждено уголовное дело.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело.

В Похвистнево пока местный житель был на вахте, в его дом проникли и украли телевизор с одеждой. Мужчина обнаружил пропажу по возвращению домой.

— В дом зашли, взломав замок. Общая сумма похищенного составила более чем 13 тысяч рублей, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Телевизор полицейские нашли в одном из ломбардов. Работник рассказал, что мужчина пытался сдать еще и одежду, но организация вещи не принимает. Вором оказался 29-летний житель Похвистнево. Он уже не один раз был судим за имущественные преступления.

Мужчину задержали около одного из магазинов города в ходе патрулирования улиц. Он признался в краже. В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое может грозить жителю Похвистнево, – лишение свободы до шести лет.