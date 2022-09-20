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Происшествия20 сентября 2022 6:18

Появились подробности ДТП, в котором грузовик переехал женщину на проспекте Кирова в Самаре

Под грузовик попала 68-летняя женщина
Ирина СИНЕГУБОВА
При повороте налево в сторону улицы Мирная водитель наехал на пешехода. Фото: ГУ МВД по Самарской области

При повороте налево в сторону улицы Мирная водитель наехал на пешехода. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вчера, 19 сентября, в 11:30 в Кировском районе г. Самара грузовик «МАЗ 543302» переехал женщину, переходившую дорогу. Стали известны подробности.

— За рулем грузовика находился 37-летний водитель, он наехал на 68-летнюю женщину, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина за рулем «МАЗ 543302» ехал по проспекту Кирова. Напротив дома № 158 он стал выезжать с прилегающей территории. При повороте налево в сторону улицы Мирная наехал на пешехода.

Женщину госпитализировали в медицинское учреждение с места происшествия. Никакой информации о ее состоянии нет. Напомним, о ДТП сообщили вчера, 19 сентября, очевидцы в социальных сетях.