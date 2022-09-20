«КАМАЗ» и «Лада» столкнулись в Волжском районе Самарской области вечером 19 сентября

Большегруз не уступил дорогу легковому автомобилю. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вчера, 19 сентября, в 20:55 в Волжском районе Самары «КАМАЗ» не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Лада 212140».

— 39-летний водитель большегруза ехал по автодороге «Самара – Новокуйбышевск» со стороны Чапаевска, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

На 23 км 800 м мужчина решил перестроиться в левый ряд, но не уступил дорогу легковому автомобилю, за рулем которого был 26-летний водитель. «Лада» двигалась попутно без изменения направления движения.

В результате перестраивания транспортные средства столкнулись. Пострадал 26-летний парень, его доставили в медицинское учреждение. Там водителю легковушки назначили амбулаторное лечение.