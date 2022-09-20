Жительницу Смоленска осудили за попытку сбыта крупной партии наркотика на территории Самарской области

Осужденная проведет в колонии несколько лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский областной суд вынес приговор жительнице Смоленска. Серафиму Павлякевич признали виновной по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно – телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»). Женщину уличили в совершении четырех эпизодов преступлений, сообщает региональная прокуратура.

Суд установил, что Серафима Павлякевич связалась с неизвестным в одном из мессенджеров. По указанию координатора она должна была совершить серию «закладок» на территории Самарской области. Для этого женщина приехала в Самару из Смоленска.

В период с июля по ноябрь прошлого года она устроила четыре тайника в лесу около ж/д станции «Курумоч». Здесь осужденная оставила синтетический психостимулятор Альфа-ПВП разной массы: 2009,54 грамм, 1005,35 грамм, 2006,54 и 2007,25 грамм.

– Вину в совершении указанных преступлений Павлякевич признала в полном объеме, – отмечают в прокуратуре Самарской области.

Суд приговорил жительницу Смоленска к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу.