Жители Самарской области могут бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ

Сдать тест можно бесплатно и анонимно
Врачи рекомендуют каждому жителю регулярно проходить тестирование и знать свой ВИЧ-статус, а также вести безопасный образ жизни, соблюдая меры профилактики.
Напоминаем, существует всего три пути передачи ВИЧ-инфекции:
- через кровь;
- незащищенный половой контакт;
- от ВИЧ-позитивной матери к ребёнку, во время беременности, родов и грудного вскармливания.
Пройти тест на ВИЧ необходимо, если:
- был хоть один незащищенный сексуальный контакт с партнером, чей ВИЧ-статус вам не известен;
- имелся опыт употребления инъекционных наркотиков;
- сделали татуировку или пирсинг;
- планируете стать родителями;
- хотите быть уверенным в состоянии своего здоровья и здоровья ваших близких.
Пройти исследование можно в СПИД-центрах в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани, а также в поликлинике по месту прикрепления полиса.
Адреса областного СПИД Центра:
г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 226
г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, д. 1а
г. Тольятти, бульвар Здоровья, д. 25
г. Тольятти, ул. Зеленая, д.15
г. Сызрань, ул. Советская, д. 17
https://vk.com/samaraspidcenter