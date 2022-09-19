Жители Самарской области могут бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ

Сдать тест можно бесплатно и анонимно

Врачи рекомендуют каждому жителю регулярно проходить тестирование и знать свой ВИЧ-статус, а также вести безопасный образ жизни, соблюдая меры профилактики.

Напоминаем, существует всего три пути передачи ВИЧ-инфекции:

- через кровь;

- незащищенный половой контакт;

- от ВИЧ-позитивной матери к ребёнку, во время беременности, родов и грудного вскармливания.

Пройти тест на ВИЧ необходимо, если:

- был хоть один незащищенный сексуальный контакт с партнером, чей ВИЧ-статус вам не известен;

- имелся опыт употребления инъекционных наркотиков;

- сделали татуировку или пирсинг;

- планируете стать родителями;

- хотите быть уверенным в состоянии своего здоровья и здоровья ваших близких.

Пройти исследование можно в СПИД-центрах в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани, а также в поликлинике по месту прикрепления полиса.

Адреса областного СПИД Центра:

г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 226

г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, д. 1а

г. Тольятти, бульвар Здоровья, д. 25

г. Тольятти, ул. Зеленая, д.15

г. Сызрань, ул. Советская, д. 17

https://vk.com/samaraspidcenter