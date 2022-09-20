Самарский депутат рассказала о важности единой программы по отдыху и оздоровлению детей

В новой программе уделят особое внимание безопасности, питанию и доставке детей до мест отдыха / Фото: "Единая Россия"

Партия «Единая Россия» представила предложения в проект федеральной стратегии комплексной безопасности детей. Она должна стать действенным инструментом защиты жизни, здоровья и благополучия детей. Принятие стратегии является одним из положений народной программы «ЕР».

По словам координатора партийного проекта «Крепкая семья», председателя комитета Самарской губдумы по здравоохранению и демографии Марины Сидухиной, тема отдыха и оздоровления детей – один из приоритетов социальной политики государства, в том числе 63 региона.

- Мы давно говорим, что должна быть единая программа по отдыху и оздоровлению детей. У нас в регионе такая подпрограмма действует в рамках программы социальной защиты, - сказала Марина Сидухина.

Она отметила, что отдельная госпрограмма по детскому отдыху и оздоровлению будет запущена в 2023 году. Решение принято на уровне Госдумы РФ. В программе сделают акценты на безопасность, организацию питания и доставку ребят до мест отдыха.