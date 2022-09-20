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Общество20 сентября 2022 7:53

Самарские приставы конфисковали полсотни бутылок с контрафактным чистящим средством

В ближайшее время весь конфискат будет уничтожен
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Нелегальный товар обнаружили у местной предпринимательницы

Нелегальный товар обнаружили у местной предпринимательницы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре приставы обнаружили выставленные на продажу контрафактные чистящие средства. Их в одной из торговых точек продавала местная предпринимательница. Средства были маркированы известными товарными знаками, однако документов на них не было.

– В отношении предпринимательницы был составлен административный протокол. Суд признал женщину виновной в совершении правонарушения и принял решение о необходимости передачи контрафактной продукции на уничтожение, – рассказали в УФССП по Самарской области.

Отмечается, что весь нелегальный товар был изъят. В общей сложности у предпринимательницы обнаружили более полсотни бутылок с чистящим средством. Весь контрафакт передан в Росимущество для уничтожения.