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Общество20 сентября 2022 8:21

В Самарской области ликвидировали три незаконные свалки в сентябре 2022 года

Все они находились на территории одного района
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Свалки были обнаружены еще в прошлом году

Свалки были обнаружены еще в прошлом году

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Волжском районе Самарской области убрали три из четырех свалок с твердыми бытовыми отходами. Все они были обнаружены еще в прошлом году. Тогда же сотрудники управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям выдали собственникам участков предостережения и провели беседы.

В сентябре 2022 года они посетили площадку и выяснили, как обстоит ситуация с захламлением территории в данный момент.

– Сотрудники управления установили факт ликвидации трех из четырех ранее выявленных несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, – рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.

Однако одна свалка по сей день остается на территории. Специалисты выдали собственнику данного участка повторное предупреждение. Отмечается, что ситуация останется на контроле Россельхознадзора.