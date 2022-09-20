В Самарской области ликвидировали три незаконные свалки в сентябре 2022 года

Свалки были обнаружены еще в прошлом году
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Волжском районе Самарской области убрали три из четырех свалок с твердыми бытовыми отходами. Все они были обнаружены еще в прошлом году. Тогда же сотрудники управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям выдали собственникам участков предостережения и провели беседы.
В сентябре 2022 года они посетили площадку и выяснили, как обстоит ситуация с захламлением территории в данный момент.
– Сотрудники управления установили факт ликвидации трех из четырех ранее выявленных несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, – рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.
Однако одна свалка по сей день остается на территории. Специалисты выдали собственнику данного участка повторное предупреждение. Отмечается, что ситуация останется на контроле Россельхознадзора.