Более 10 млрд рублей направят на развитие системы здравоохранения Самарской области

Средства пойдут на строительство поликлиник, ФАПов, ОВОПов, закупку нового медоборудования Фото: правительство Самарской области

В Самарской области в 2023-2025 годах направят более 10 млрд рублей на развитие сферы здравоохранения. Средства пойдут на строительство поликлиник, ФАПов, ОВОПов, закупку нового медоборудования. Об этом на совещании в правительстве региона сообщил замглавы Минздрава Сергей Вдовенко.

По словам чиновника, финансирование программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» будет увеличено более чем на 1 млрд рублей. Кроме того, с 2023 года в регионе заработают еще две программы. Одна из них – массовое обследование новорожденных на врожденные и наследственные заболевания. На эти цели из федерального бюджета выделят около 40 млн рублей. Еще 120 млн правительство РФ направит на оснащение учреждений медизделиями для реабилитации.

Также на совещании обсудили, какие изменения претерпела система здравоохранения Самарской области за последние годы. В регионе появились 100 новых медобъектов, отремонтировали почти 200 больниц и поликлиник, построили три современных ковид-госпиталя, а также направили в медучреждения около 14 тысяч единиц оборудования.

- В системе здравоохранения Самарской области произошли масштабные преобразования. Но есть, конечно, над чем работать. Здесь темпы не должны снижаться, - отметил губернатор Дмитрий Азаров.