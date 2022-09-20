Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 сентября 2022 9:46

Самарцы не смогут летать на юг и в центр России до 28 сентября 2022 года

Продлен запрет на полеты в 11 аэропортов страны
Анастасия ФИЛАТОВА
Авиакомпаниям рекомендовали перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам

Авиакомпаниям рекомендовали перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самарской области еще как минимум неделю не смогут летать на юг и в центральную часть России. Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов продлили до 03:45 (мск) следующей среды, 28 сентября 2022 года.

- По прежнему ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты, - сообщили в Росавиации.

Авиакомпаниям рекомендовали перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам. Как пишет ФАН, они могут использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Отметим, за исключением 11 российских воздушных гаваней, все остальные работают в штатном режиме.