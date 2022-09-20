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Общество20 сентября 2022 10:31

Самарские специалисты рассказали, где купить продукты по самой низкой цене

В областной столице провели мониторинг
Алена ПРОВКИНА
Мониторинг проводили в сетевых и несетевых магазинах города

Мониторинг проводили в сетевых и несетевых магазинах города

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре специалисты продолжают следить за ценами. Местным жителям рассказали, где купить продукты по самой низкой стоимости.

По данным городской администрации на 20 сентября 2022 года, дешевле всего продают картофель за 15,19 рублей/килограмм в «Пятерочке» Кировского района. Морковь за 16,9 рублей/килограмм в «Ашане» Советского района. Гречневая крупа за 86,9 рублей/килограмм в «Перекрестке» Красноглинского района. Куриные яйца за 39,99 рублей/10 штук в «Потоке» Октябрьского района.

Также в областной столице проводят сельскохозяйственные ярмарки. Вся подробная информация об адресах и ценах указана на официальных страницах мэрии.