Минеральные удобрения ТОАЗа получили знак качества «Зеленый эталон»

Завод выпускает продукцию улучшенного качества с минимальными последствиями для экологии /Фото: ПАО "ТОАЗ"

ПАО «ТОАЗ» получил сертификат национального института «Роскачество». Он показывает, что предприятие выпускает продукцию улучшенного качества с минимальными последствиями для экологии.

В понедельник, 19 сентября 2022 года, национальный институт «Роскачество» подтвердил, что ТОАЗ успешно прошел сертификацию на присвоение знака «Зеленый эталон» аммиаку, карбамиду и аммиачной воде.

- Продукция Тольяттиазота полностью соответствует современным требованиям экологии по более чем 20 пунктам. Сертификат, полученный в 2022 году, откроет для нас новые возможности на внутреннем рынке, - отметил генеральный директор ПАО «ТОАЗ» Анатолий Шаблинский.

Напомним, знак отличия «Зеленый эталон» начали выдавать российским компаниям с 2022 года. Получить его могут только те предприятия, которые доказали, что используют в производстве только безопасные для здоровья человека технологии. Статус «с улучшенными характеристиками» присваивают сельхозпродукции, продовольствию и промышленной или иной продукции, в том числе минеральным удобрениям.