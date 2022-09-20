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Общество20 сентября 2022 10:57

В Красноглинском районе Самары пройдет ярмарка в формате «торговля с машин» 24 и 25 сентября 2022 года

Жители смогут купить качественные товары
Алена ПРОВКИНА
Самарцы смогут приобрести сельскохозяйственные товары

Самарцы смогут приобрести сельскохозяйственные товары

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красноглинском районе Самары стало известно о проведении ярмарки в формате «торговля с машин». Жители смогут купить товары по низким ценам с 24 по 25 сентября 2022 года.

По информации городской администрации, ярмарка будет работать два дня с 08:00 до 20:00. Самарцам представят широкий ассортимент товаров высокого качества, также жители смогут купить сельскохозяйственную продукцию. Ярмарка будет расположена на улице Мира, 6.

Помимо ярмарки в Красноглинском районе, работает круглогодичная ярмарка в Железнодорожном районе. Она расположена на пересечении улиц Киевской и Тухачевского.