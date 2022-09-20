В Самарской области более 1900 человек заболели коронавирусом 20 сентября 2022 года

За прошедшие сутки специалисты провели 8189 исследований на КВИ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжает расти число людей, заболевших коронавирусом. За последние сутки инфекцию обнаружили у 1903 человек. Информацию сообщили в региональном оперштабе.

Традиционно «лидером» по числу заболевших стала Самара – здесь COVID-19 обнаружили у 719 человек. На втором месте оказался Тольятти – 606 случаев, на третьем – Сызрань со 108 пациентами.

Большое количество заболевших зафиксировали в Новокуйбышевске – 61 человек. В Отрадном болезнь обнаружили у 54 жителей, в Богатовском районе – у 32. В Октябрьске и Нефтегорском районе выявили по 27 случаев заболевания, в Похвистневском районе и Кинеле – по 23 и 22 случая соответственно.

Еще 19 человек заболели коронавирусом в Волжском районе, 18 – в Чапаевске, 16 – в Безенчукском районе, 15 – в Похвистнево. В Сергиевском и Шигонском районах заразились по 13 пациентов, в Камышлинском и Кошкинском – 11 и 10 соответственно.

В остальных муниципалитетах специалисты зафиксировали менее 10 случаев заболевания COVID-19. Самая спокойная статистика в Челно-Вершинском районе – там заболел только один человек.

Таким образом, общее число заболевших за всю истории пандемии приблизилось к 441 853. Скончались 8005 человек, в том числе трое – за сутки.