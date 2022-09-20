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Происшествия20 сентября 2022 11:09

В Самарской области 19-летний лихач, прокативший полицейского на капоте, находится под домашним арестом

Парню предъявили обвинение в применении насилия
Ирина СИНЕГУБОВА
В то время, как сотрудник полиции подошел к лихачу, он начал движение и "подсадил" госавтоинспектора на автомобиль.

В то время, как сотрудник полиции подошел к лихачу, он начал движение и "подсадил" госавтоинспектора на автомобиль.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области суд избрал меру пресечения для 19-летнего лихача, который прокатил полицейского на капоте почти 1 км. Он находится под домашним арестом.

— Местному жителю Тольятти предъявили обвинение в применении насилия к сотруднику полиции, — сообщили в СУ СК по Самарской области.

Ночью 10 сентября 2022 года автомобиль, за рулем которого находился 19-летний парень, ехал на большой скорости и не остановился по требованию полицейского. Во время погони, местный житель на улице Автостроителей врезался в припаркованный автомобиль и остановился.

В то время, как сотрудник полиции подошел к лихачу, он начал движение и "подсадил" госавтоинспектора на автомобиль. Парня в конце концов удалось задержать, а полицейский получил множественные телесные повреждения.