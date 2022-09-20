Названы дата и место прощания с архимандритом Георгием Шестуном в Самарской области

Отпевание духовного наставника пройдет в селе Подгоры

Стало известно, когда и где пройдет прощание с архимандритом Георгием (в миру – Евгений Шестун). Наместника Заволжского монастыря и настоятеля Троице-Сергиева подворья в Самаре не стало в понедельник, 19 сентября 2022 года.

- Отпевание состоится в среду, 21 сентября, в 13:00 в Заволжском Свято-Ильинском женском монастыре в селе Подгоры. Начало литургии в 10:00, - сообщили в соцсетях представители Троице-Сергиева храма.

До монастыря можно добраться тремя способами: на теплоходе «Ом» от речного вокзала до Рождествено; на лодке от Ульяновского спуска (пивзавод) до Рождествено и далее до Подгор на такси или автобусе; на пароме от Октябрьского спуска до Рождествено.

Напомним, архимандрит Георгий Шестун скончался на 72-м году жизни. Он умер после продолжительной болезни. Сначала это был инсульт, потом появились другие проблемы со здоровьем. Оправиться батюшка так и не смог.