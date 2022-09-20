В Самарской области в общественных пространствах установят систему видеонаблюдения

В Тольятти устанавливают новую систему видеофиксации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области рассказали об установке системы видеонаблюдения в общественных местах. Глава города Николай Ренц подчеркнул, что на некоторых участках камеры уже работают.

На еженедельном аппаратном совещании сообщили о появлении камер видеофиксации на набережной Автозаводского района и в Итальянском сквере. Подобная система поможет защитить общественные пространства от деятельности вандалов. Пока камеры устанавливают на благоустроенных территориях.

На встрече отметили, что на данный момент самым защищенным является Эко-Парк Шлюзовой, где уже установлены мощные камеры. В скором времени система появится и на других участках, чтобы обезопасить граждан и предупредить противоправные действия злоумышленников.