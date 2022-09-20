Нарушитель-рецидивист на «Лада Веста» может получить срок за пьяные поездки под Тольятти

Горе-водитель был вновь задержан 24 августа 2022 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции повторно задержали любителя пьяных поездок. Мужчина уже был судим за употребление алкоголя за рулем, но вновь пошел на преступление. Подробности сообщили в ГУ МВД по региону.

По данным полиции, 40-летнего водителя осудили за пьянство за рулем год назад. Мужчину лишили прав на 1,5 года и приговорили к штрафу. Однако 24 августа 2022 года он вновь попался сотрудникам ГИБДД. Автомобилиста на «Лада Веста» задержали около 17:00 на дороге Тольятти – Хрящевка. Мужчина снова был пьян.

– Во время проверки документов полицейские заметили, что от водителя исходит резкий запах спиртного. Они предложили ему пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Мужчина отказался, – рассказали в ГУ МВД по региону.

На этот раз к горе-водителю были применены более жесткие меры. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.