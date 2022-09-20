Начальник ГИБДД Самарской области проведет брифинг по безопасности дорожного движения

Юрий Некрасов расскажет об акции "Неделя БДД" Фото: Архив "КП"

В среду, 21 сентября 2022 года, в 13:00 в пресс-центре ИД «Комсомольская правда» в Самаре состоится брифинг начальника УГИБДД ГУ МВД по Самарской области полковника полиции Юрия Некрасова. Он будет посвящен неделе безопасности дорожного движения. Приглашаем журналистов к участию.

Напомним, акция «Неделя безопасности дорожного движения» носит всероссийский характер. Ее проводят уже несколько лет подряд. Всегда это начало нового учебного года. В 2022-м она продлится с 19 по 23 сентября.

Главная тема недели БДД – профилактика ДТП с участием детей и снижение тяжести их последствий. В рамках акции сотрудники ГИБДД посетят родительские собрания в школах, проведут встречи с детьми и их родителями в жилых зонах и во дворах. Полицейские еще раз напомнят о ПДД и разработают с родителями малышей индивидуальные схемы безопасных маршрутов «дом – школа – дом».