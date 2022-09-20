В прошлом году с Прорана вывезли более 200 мешков мусора. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Комсомолка» проведет в Самаре экологическую акцию «Мы чистим мир» 21 сентября 2022 года.Вместе с волонтерами и партнерами сотрудники издания наведут чистоту и порядок на острове Проран.

- После летнего сезона в этом популярнейшем месте отдыха самарцев и гостей города остаются огромные горы мусора – в прошлом году мы вывезли более 200 мешков,- рассказали организаторы акции. - Если не убрать все эти бутылки, пакеты и салфетки, они будут очень долго отравлять почву или попросту весной окажутся в Волге.

Акция «Комсомолки» проводится в рамках всемирного движения #ЭКОРАВНОВЕСИЕ и всероссийского субботника «Зеленая Россия», который организует одноименная общественная организация. Завтра бок о бок с сотрудниками «КП-Самара» будут трудиться представители министерства лесного хозяйства Самарской области, Департамента городского хозяйства и экологии г.о.Самара, отдела водных ресурсов Самарской области, силовых структур - транспортной полиции, Министерства юстиции, Росгвардии, УФСИН.

- Вместе с нами делать мир чище будут наши постоянные партнеры - крупные предприятия региона, которые строят свою деятельность на основе принципов бережливого отношения к природе. Это Новокуйбышевская нефтехимическая компания, Новокуйбышевский НПЗ, Куйбышевский НПЗ, Новокуйбышевский завод масел и присадок, пивоваренная компания «Балтика — Самара», «Самарский хлебозавод №5», - отметили организаторы. - А еще мы считаем, что экологическую ответственность надо воспитывать смолоду, поэтому с нами будут юные друзья – студенты Самарского Политеха.

Наведем чистоту вместе!