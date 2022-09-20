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Общество20 сентября 2022 11:56

Госавтоинспекторы Самарской области предупредили водителей об опасности на дорогах

В регион вернулись дожди
Алена ПРОВКИНА
В регионе отмечают дождливую погоду

В регионе отмечают дождливую погоду

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники госавтоинспекции предупредили водителей о возможных опасностях на дорогах. Автолюбителям стоит быть внимательнее.

По информации ГИБДД региона, водителям необходимо соблюдать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями. В ближайшие дни в губернии отмечают дождливую погоду. Синоптики сообщают, не смотря на потепление, в Самарской области усилится ветер, возможны осадки. Температура воздуха 21, 22 и 23 сентября от +16 до +25 градусов.

Напомним, специалисты ФГБУ «Приволжское УГМС» предупредили о перемещении активного атмосферного фронта. Характер погоды начнет меняться в течение недели.