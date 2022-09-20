В Самарской области задержали автомобиль Opel Astra с 28-летним пьяным водителем

Автомобиль нарушителя поместили на специализированную стоянку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти полицейские задержали 28-летнего пьяного водителя на автомобиле Opel Astra. Молодой человек уже два раза в течении месяца попадался в нетрезвом состоянии.

— 13 сентября активисты «Ночного патруля» сообщили, что по Комсомольскому шоссе едет автомобиль Opel Astra, водитель которого может быть в состоянии опьянения, — рассказали в ГИБДД Самарской области.

Полицейские остановили автомобиль. Молодой человек отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. За вождение в нетрезвом виде парня уже ловили 25 августа.

Автомобиль нарушителя поместили на специализированную стоянку. Теперь молодой человек должен будет выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Помимо этого, его могут лишить прав от 1,5 до 2 лет.