В Самарской области продолжается ликвидация незаконных мусорных свалок

В регионе продолжают избавляться от мусорных свалок. Фото: пресс-служба правительства

В Самарской области специалисты продолжают работу по ликвидации незаконных свалок. В регионе обсудили вопросы рекультивации мусорных полигонов.

Министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Алексей Веселов сообщил, что в текущем году по федеральному проекту «Чистая страна» проводят работу по ликвидации 4 свалок. Отмечают, что на данный момент рекультивация двух территорий вышла на финальную стадию. Уже к 30 сентября расчистят стихийную свалку в районе Костычи Октябрьска, а к середине ноября планируют завершить рекультивацию участка на улице Расковой в Чапаевске.

Также в ближайшее время специалисты займутся расчисткой территории в районе «АВТОВАЗагрегата». Помимо этого, экоактивисты помогли обнаружить еще одну свалку недалеко от поселка Чкалова в Кировском районе. Участок уберут за счет средств администрации. С территории уже вывезли 45 тысяч тонн мусора, работы продолжаются.