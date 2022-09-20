Самарец показал первый «проезд» по эстакаде на улице Ново-Садовой

Жители смогут посмотреть первый "проезд" по развязке. Фото: скриншот видео

Самарский блогер Александр Карягин поделился кадрами строительства развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии на своей странице в социальных сетях. Жители смогут увидеть первый «проезд» по участку.

На данный момент строительство развязки близится к финальной стадии. Специалисты уже уложили новое асфальтное покрытие. Завершить работы и пустить рабочее движение планируют уже в конце этого года.

Напомним, что сдать объект в эксплуатацию получится раньше на год. Также на ремонт и строительство новых дорог в регионе выделят 19 миллиардов рублей из федерального бюджета.