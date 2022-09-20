Видеоаналитика и умные звонки: МТС проведет серию вебинаров в помощь самарскому бизнесу

Предприниматели Самарской области могут бесплатно принять участие в онлайн-встречах, посвященных видеоаналитке, автоматизации коммуникаций, современным рекламным сервисам и другим актуальным темам. Ближайшие вебинары состоятся:

22 сентября в 12:00 - Видеоаналитика для бизнеса: о каких тенденциях в отрасли полезно знать

Для кого: проектировщиков, закупщиков, руководителей компаний, менеджеров проектов.

Вопросы: как с помощью видеоаналитики и метрик оценивать лояльность клиентов; как работает аналитика для ТЦ и БЦ; как реализуется видеоаналитика как сервис для объектовых систем: от локальных к гибридным решениям; тенденции развития видеоаналитики от разработчиков; о децентрализованной и серверной видеоаналитике.

22 сентября в 13:00 - Умные звонки для бизнеса

Для кого: представителей сфер B2B, недвижимости, авто, образования, финансов

Вопросы: что такое таргетированныйобзвон и звонковая лидогенерация, и как они работают; как правильно найти свою целевую аудиторию среди абонентов МТС; как правильно составить продающий скрипт; как рассчитать бюджет на рекламную кампанию и оказаться в плюсе.

27 сентября в 12:00 - VoiceBox: как автоматизировать коммуникации с клиентами

Для кого: сервисов доставки, маркетплейсов, рекламных и кадровых агенств, банков, страховых компаний.

Вопросы: какие коммуникации можно автоматизировать; плюсы и минусы разных способов коммуникации с клиентами; что такое VoiceBox и как это работает; какой процент звонков можно автоматизировать в разных отраслях; как происходит распознавание и синтез речи.

Кейсы: как автоматизировать лидогененерацию, работу с возражениями и приём заявок.

27 сентября в 13:00 - 7 лайфхаков продающей рекламы

Для кого: малого, среднего и крупного бизнеса.

Вопросы: что такое матрица ключевых сообщений и как её использовать при настройке рекламы; как пользователи видят баннер и почему решают на него кликнуть; как отразить своё уникальное торговое предложение в тексте SMS-рассылки; как избежать ошибок при настройке рекламы в МТС Маркетологе.