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Общество20 сентября 2022 13:40

В Самаре из-за ошибки газовиков пенсионеру пришел счет на 50 тысяч рублей

Специалисты ошиблись в показаниях
Алена ПРОВКИНА
Мужчине произвели перерасчет после проверки в прокуратуре

Мужчине произвели перерасчет после проверки в прокуратуре

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель получил счет на крупную сумму. Как оказалось, во всем виноваты специалисты ресурсоснабжающей компании.

По информации прокуратуры Самарской области, правоохранители провели проверку после обращения пенсионера. Мужчина рассказал о необоснованном начислении задолженности. Из-за технической ошибки организации специалисты вовремя не произвели перерасчет. После чего произошло отключение коммунальной услуги.

Пенсионер также получил перерасчет на общую сумму более 50 тысяч рублей. В адрес компании внесли представление о недопущении нарушений в будущем.