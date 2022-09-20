В Самаре из-за ошибки газовиков пенсионеру пришел счет на 50 тысяч рублей

Мужчине произвели перерасчет после проверки в прокуратуре
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре местный житель получил счет на крупную сумму. Как оказалось, во всем виноваты специалисты ресурсоснабжающей компании.
По информации прокуратуры Самарской области, правоохранители провели проверку после обращения пенсионера. Мужчина рассказал о необоснованном начислении задолженности. Из-за технической ошибки организации специалисты вовремя не произвели перерасчет. После чего произошло отключение коммунальной услуги.
Пенсионер также получил перерасчет на общую сумму более 50 тысяч рублей. В адрес компании внесли представление о недопущении нарушений в будущем.