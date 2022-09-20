В Самарской области преступники, выстрелившие в живот бизнес-леди, окажутся в колонии

Преступники окажутся в колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Новокуйбышевск Самарской области в прошлом году произошел страшный инцидент. Трое мужчин напали на бухгалтера, один из них выстрелил женщине в живот.

Преступники выбрали своей жертвой главного бухгалтера одной из торговых точек. Неизвестные в масках решили отнять у потерпевшей деньги. Один из мужчин выстрелил женщине в живот. После этого злоумышленники схватили сумку, в которой лежало 383 тысячи рублей, и попытались скрыться в неизвестном направлении.

По информации прокуратуры Самарской области, мужчины достоверно знали о том, что бухгалтер на постоянной основе занимается инкассацией. После происшествия правоохранителям удалось задержать преступников. В зависимости от роли каждого прокурор назначил злоумышленникам наказание в виде лишения свободы. Мужчин приговорили к 8; 9,6 и 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. На данный момент приговор еще не вступил в свою законную силу.