Сергей Пускепалис: досье KP.RU

Актер погиб в аварии в Ярославской области

Во вторник, 20 сентября 2022 года, стало известно о гибели Сергея Пускепалиса в дорожном происшествии. Смерть актера задела многих поклонников, среди которых оказался известный самарский поэт Антон Гутин.

Сергей Пускепалис был одним из самых закрытых и нескандальных актеров, полюбившимся не только в самарском регионе, но и во всей стране. Самарец посвятил стихи погибшему и опубликовал трогательные строки на своей странице в социальных сетях:

Сколько нас бы потом не осталось,

Правда вряд ли нам станет виднее.

Вот, сегодня ушёл Пускепалис,

На АРТИСТА мы стали беднее.