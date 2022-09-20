Геннадий Котельников: РАН - интеллектуальный штаб российской фундаментальной науки

В регионе прошли выборы президента Российской академии наук

Председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников принял участие в общем собрании Российской академии наук. На нем выбрали нового президента. Им стал академик РАН Геннадий Красников, который набрал большинство голосов.

Геннадий Котельников считает, что выборы президента Российской академии наук стали событием огромной важности для всего академического сообщества и научно-технического развития страны.

- Возглавить академию должен высокопрофессиональный ученый, обязательно обладающий отменными менеджерскими качествами. Человек, прекрасно понимающий роль науки и умеющий отстаивать ее чаяния, нужды и потребности в любой ситуации и на любом уровне. Таким человеком я считаю известного ученого, академика РАН Геннадия Красникова, - отметил спикер Самарской губдумы.

По словам Геннадия Котельникова, новый президент видит будущее РАН как интеллектуального штаба российской фундаментальной науки и научно-технического развития страны на десятилетия вперед. Он уверен, что особое внимание будет уделено созданию условий для роста молодых ученых и формированию качественного кадрового резерва в научной среде.