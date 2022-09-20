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Общество20 сентября 2022 15:39

В Самаре из-за строительства метро перекроют улицу Ново-Садовую в конце сентября 2022 года

В областной столице изменили сроки ограничений
Алена ПРОВКИНА
В областной столице самарцы вновь столкнутся с ограничениями на дорогах

В областной столице самарцы вновь столкнутся с ограничениями на дорогах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно о временном перекрытии улицы Ново-Садовой. Ограничения на дорожном участке введут из-за строительства новой станции метро «Театральная».

Стало известно, что ограничение на автомагистрали начнет действовать уже в конце сентября. Речь идет об участке, расположенном между улицами Полевой и Первомайской. Ранее его хотели закрыть с 12 сентября, но временное перекрытие начнет действовать только в конце сентября.

Отмечают, что одну полосу по улице ново-Садовой от первомайской оставят открытой, чтобы минимизировать неудобства жителей. Пока сроки ограничений неизвестны.