Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 сентября 2022 16:39

В Самарской области прокуратура потребовала уничтожить поля с дикорастущей коноплей

Главы поселений обязали ликвидировать очаги
Алена ПРОВКИНА
На территории поселка обнаружили дикую коноплю

На территории поселка обнаружили дикую коноплю

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Исаклинском районе Самарской области обнаружили участки с дикорастущей коноплей. Глав поселений обязали ликвидировать очаги.

По данным прокуратуры Самарской области, на территории района обнаружили очаги произрастания растений, содержащих наркотик. Специалисты нашли участок, площадь которого превысила 200 квадратных метров. Собственников и пользователей участков обязали уничтожить наркотики.

Не смотря на предупреждения, собственники не ликвидировали очаги. В адрес главы сельского поселения внесено представление с требованием незамедлительно избавиться от наркотических растений.