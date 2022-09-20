В Самарской области прокуратура потребовала уничтожить поля с дикорастущей коноплей

На территории поселка обнаружили дикую коноплю Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Исаклинском районе Самарской области обнаружили участки с дикорастущей коноплей. Глав поселений обязали ликвидировать очаги.

По данным прокуратуры Самарской области, на территории района обнаружили очаги произрастания растений, содержащих наркотик. Специалисты нашли участок, площадь которого превысила 200 квадратных метров. Собственников и пользователей участков обязали уничтожить наркотики.

Не смотря на предупреждения, собственники не ликвидировали очаги. В адрес главы сельского поселения внесено представление с требованием незамедлительно избавиться от наркотических растений.