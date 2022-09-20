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Происшествия20 сентября 2022 16:59

Председатель СК РФ Бастрыкин взял на контроль расследование дела пострадавшего сотрудника полиции

Молодой водитель «прокатил» полицейского на капоте
Алена ПРОВКИНА
Расследование уголовного дела взял под контроль председатель СК РФ

Расследование уголовного дела взял под контроль председатель СК РФ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области стало известно о дорожном происшествии, в котором пострадал сотрудник полиции. Ход уголовного дела взял под контроль председатель СК России Бастрыкин Александр Иванович.

По данным СУ СК России по Самарской области, происшествие зафиксировали 10 сентября 2022 года. Дорожный инспектор заметил автомобиль, за рулем которого был 19-летний водитель. Автолюбитель проигнорировал требование об остановке.

В результате погони, молодой водитель остановился у жилого дома. Когда сотрудник полиции вышел из служебной машины, злоумышленник решил «прокатить» инспектора на капоте. Из-за чего правоохранитель получил множественные телесные повреждения.