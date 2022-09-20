Председатель СК РФ Бастрыкин взял на контроль расследование дела пострадавшего сотрудника полиции

Расследование уголовного дела взял под контроль председатель СК РФ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области стало известно о дорожном происшествии, в котором пострадал сотрудник полиции. Ход уголовного дела взял под контроль председатель СК России Бастрыкин Александр Иванович.

По данным СУ СК России по Самарской области, происшествие зафиксировали 10 сентября 2022 года. Дорожный инспектор заметил автомобиль, за рулем которого был 19-летний водитель. Автолюбитель проигнорировал требование об остановке.

В результате погони, молодой водитель остановился у жилого дома. Когда сотрудник полиции вышел из служебной машины, злоумышленник решил «прокатить» инспектора на капоте. Из-за чего правоохранитель получил множественные телесные повреждения.