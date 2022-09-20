Жителям Самарской области рассказали о погоде 21 сентября 2022 года

Жителям рассказали о предстоящей погоде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области синоптики предупредили местных жителей об изменениях погоды. Самарцам рекомендуют брать с собой на улицу зонты и плащи.

По данным gismeteo, в среду, 21 сентября 2022, специалисты прогнозируют усиление ветра и дождь. Температура воздуха повысится до +23 градусов, ночью столбик термометра опустится до +14 градусов. Также отмечают, что в предстоящие сутки атмосферный фронт будет активно перемещаться.

Напомним, что самарских водителей предупредили о возможных опасностях на дорогах. Автолюбителям следует соблюдать дистанцию.