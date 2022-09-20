Красавица из Самары попала в топ-100 самых желанных женщин по версии взрослого журнала

Девушка из Самары отправится на кастинг в Москву. Фото: Соцсети Анастасии Костиной

Журнал для взрослый провел конкурс среди российских девушек. Одну из победительниц наградят соответствующим титулом "MISS MAXIM".

В подобном конкурсе поучаствовала одна из самарских красавиц – Анастасия Костина. Молодой девушке 22 года, в топ-100 она заняла 87-е место. К сожалению, голосование уже завершено. Всех девушек-участниц сотни приглашают в Москву на кастинг.

Судя по социальным сетям, Анастасия работает фотографом. Девушка не только делает красивые снимки, но и является отличной моделью, за которую проголосовали 58% пользователей.