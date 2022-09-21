в течение всей недели будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По сообщению "Приволжского УГМС", сегодня, 21 сентября 2022, в Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за грозы.

— В ближайшие 1-2 часа местами в регионе ожидается гроза, — сообщили синоптики в 06:16.

Высока вероятность, что она может повториться и днем. Говоря о погоде в целом, сегодня днем будет облачно с прояснениями и небольшой дождь, температура воздуха составит 17-22 °C, ночью – 10-15 °C. Ветер остается по региону сильный, он достигнет 6-11 м/с.

По прогнозам специалистов, в течение всей недели будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Солнышко редко порадует жителей региона на этой неделе. При этом сохраняется теплая погода. Днем воздух прогреется до 23 °C.