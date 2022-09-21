В Самаре местного жителя приговорили к 8 годам колонии за сбыт наркотиков

Мужчина понесет уголовное наказание Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красноглинском районе Самары местный житель продавал наркотики в социальных сетях. Злоумышленника приговорили к колонии.

По данным прокуратуры Самарской области, наркоторговец получал указания от неустановленного лица. Мужчина забрал из тайника «закладки», в которых находились запрещенных вещества, общей массой более 800 грамм. Часть из наркотиков злоумышленник расфасовал на более мелкие партии.

Во время приобретения наркотиков мужчину задержали правоохранители. В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело. Суд назначил наркоторговцу 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.