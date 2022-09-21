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Общество21 сентября 2022 4:48

Самарцы пожаловались, что из колодца в Куйбышевском районе третью неделю течет вода

Такая проблема существует по разным улицам города
Ирина СИНЕГУБОВА
По словам жительницы, администрация района в курсе. Фото: "Подслушано Самара"

По словам жительницы, администрация района в курсе. Фото: "Подслушано Самара"

В Куйбышевском районе Самары на улице Молдавская, 3 из колодца третью неделю течёт вода. Об этом написала самарчанка в сообществе Вконтакте "Подслушано Самара".

— Сегодня уже фонтанирует. Администрация района в курсе, — пишет автор поста.

Оказалось, это не единственный самарский адрес с такой проблемой. По сообщению жителей города, также на улицах Путейская и Олимпийская вторую неделю вода идет без остановки с хорошим напором.

— Скоро водяной вынырнет, — иронизируют в комментариях.

А 9 сентября 2022 года, в Кировском районе Самары на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загора забил огромный фонтан кипятка с пятиэтажный дом.