В Самарской области мужчина, сбивший пешехода, получил три года лишения свободы

Человек переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Фото: ГИБДД Тольятти

В Самарской области 38-летнему водителю, сбившему человека на пешеходном переходе, назначили три года лишения свободы.

— 25 мая 2021 года мужчина за рулем автомобиля "ВАЗ-21140" наехал на человека, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, — рассказали в ГИБДД Самарской области.

Водитель легкового автомобиля отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. По его словам, он увидел, что машины тронулись и тоже поехал, не заметив, что они пропускают пешехода. На место аварии приехала скорая медицинская помощь, человек жив.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на два года.