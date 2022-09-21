В Самарской области мужчина перевел мошенникам более 7 миллионов рублей

Мужчина перевел мошенникам крупную сумму Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Сызрань Самарской области мошенники продолжают представляться сотрудниками банка и обманывать местных жителей. Неизвестные украли у мужчины крупную сумму.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, потерпевший обратился за помощью в отделение полиции. Он рассказал, что злоумышленник представился сотрудником безопасности банка и пояснил, что персональные данные клиента попали в руки мошенников. Незнакомец заставил мужчину оформить кредиты и перевести деньги на чужие счета.

Потерпевший перевел аферистам 7 миллионов 259 тысяч рублей. Только после происшествия мужчина понял, что стал жертвой мошенников. По данному факту возбуждено уголовное дело.