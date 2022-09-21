Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия21 сентября 2022 5:30

В Самарской области мужчина перевел мошенникам более 7 миллионов рублей

Возбуждено уголовное дело
Алена ПРОВКИНА
Мужчина перевел мошенникам крупную сумму

Мужчина перевел мошенникам крупную сумму

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Сызрань Самарской области мошенники продолжают представляться сотрудниками банка и обманывать местных жителей. Неизвестные украли у мужчины крупную сумму.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, потерпевший обратился за помощью в отделение полиции. Он рассказал, что злоумышленник представился сотрудником безопасности банка и пояснил, что персональные данные клиента попали в руки мошенников. Незнакомец заставил мужчину оформить кредиты и перевести деньги на чужие счета.

Потерпевший перевел аферистам 7 миллионов 259 тысяч рублей. Только после происшествия мужчина понял, что стал жертвой мошенников. По данному факту возбуждено уголовное дело.