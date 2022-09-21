Пассажир самолета Самара — Москва покурил в туалете и напал на бортпроводников

Дебошира скрутили и передали сотрудникам полиции Фото: Скриншот с видео

Во вторник, 20 сентября 2022 года, пассажир самолета Самара — Москва устроил дебош. Сначала мужчина покурил в туалете, потом решил выйти из салона лайнера, а когда не вышло, попытался ударить бортпроводника. Все это попало на запись видеокамеры, которую сделала одна из проводниц. Ролик быстро разлетелся по соцсетям.

Судя по кадрам, мужчина был пьян. И, видимо, ему очень сильно захотелось покурить. Он уединился в туалетной комнате, но скрыть свою «шалость» от бортпроводников не удалось. Когда они сообщили пассажиру, что он нарушил правила, тот решил выйти из самолета — попытался открыть люк. Правда, произошло это, уже когда лайнер приземлился в аэропорту Шереметьево.

Мужчина решил наброситься на бортпроводника, но его скрутили. Попытки освободиться ни к чему не привели, тогда дебошир стал ругаться матом и оскорблять экипаж. Бортпроводники попросили помощи у других пассажиров. Вместе они удерживали нарушителя до прибытия сотрудников полиции. Подоспевшие правоохранители надели на смутьяна наручники и вывели из самолета. Вероятно, теперь мужчине грозит административное наказание.