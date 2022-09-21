Любитель капсул для стирки выкрал их из магазина и толкнул продавца в Самарской области

В тот же день он перепродал товар случайному прохожему за 1600 рублей. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В поселке Приморский Ставропольского района 24-летний житель Тольятти выкрал 8 упаковок капсул для стирки и толкнул продавца.

— О хищении товаров бытовой химии сообщил представитель одной из торговых точек, по оценке администрации магазина сумма ущерба составила 4 тысячи рублей, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Молодой человек шел от стеллажей с бытовой химией, в руках держал упаковки с капсулами. Когда он прошел мимо кассы и поторопился к выходу, работник магазина потребовал остановиться и оплатить товар. Парень грубо его оттолкнул и выбежал на улицу.

На записях с камер видеонаблюдения полицейские узнали ранее судимого за имущественные преступления 24-летнего жителя Тольятти. Выяснилось, что в тот же день он перепродал товар случайному прохожему за 1600 рублей, а деньги потратил на собственные нужды. Возбуждено уголовное дело, парень находится под подпиской о невыезде.