Еще два ФОКа открытого типа появятся в Самарской области до конца 2022 года

На площадках сделают многофункциональное поле, а рядом - трибуны на 100 мест / Фото: Единая Россия

В Самарской области до конца 2022 года введут в эксплуатацию еще два физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа. Они появятся в Алексеевском и Большеглушицком районах при поддержке партии «Единая Россия».

Подобные ФОКОТы в прошлом году в рамках партпроекта «Детский спорт» обустроили в Дубовом Умете и Нефтегорске. Они пользуются большим спросом у местных жителей. Такие же места притяжения любителей ЗОЖ скоро появятся в Алексеевке и Большой Глушице. Создать новые площадки для занятий спортом попросили сами жители, когда в 2021-м собирали предложения в народную программу «ЕР».

Региональный координатор партпроекта «Детский спорт» Роман Балтер побывал на стройплощадках и оценил темпы работ. Оба объекта сейчас находятся на финальной стадии. Срок завершения работ — конец октября 2022 года.

На площадках сделают многофункциональное поле, где можно будет играть в баскетбол, волейбол или мини-футбол, а зимой — в хоккей. Рядом — трибуну на 100 мест. Также там разместят спортоборудование, беговые дорожки и сделают освещение.

Отметим, что это будут «умные» площадки с Wi-Fi. На тренажерах и снарядах поместят QR-коды. Желающие смогут навести смартфон на них и получить онлайн-тренировку, а также инструкцию по использованию оборудования.