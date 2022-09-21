В Самарской области правоохранители задержали трех преступников, находящихся в розыске

Росгвардейцы задержали преступников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Чапаевск Самарской области сотрудники Росгвардии смогли задержать трех преступников, скрывающихся от правоохранителей. Мужчин передали сотрудникам полиции.

По информации УФСВНГ по Самарской области, экипаж Росгвардии патрулировал территорию. Правоохранители смогли задержать трех подозрительных мужчин. Двое из них находились в розыске дознания, а последний скрывался от органов следствия.

Один из мужчин пытался скрыться от сотрудников Росгвардии. При виде патрульной машины он резко изменил направление движения и побежал в ближайший двор. Злоумышленника удалось задержать.