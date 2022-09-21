В 23 отделения Почты России Самарской области можно сдать макулатуру в рамках акции #БумБатл

В прошлом году на переработку отправили 46 тонн макулатуры, что помогло сохранить более 700 деревьев.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области 23 отделения Почты России присоединились к акции #БумБатл в поддержку нацпроекта «Экология».
— Сдать использованные коробки от посылок и другой картон можно до 1 ноября этого года, — рассказали в правительстве Самарской области.
Макулатуру можно оставить на распаковочном столе в отделении или без очереди передать оператору. Забирать ее из клиентского зала будут каждый час сотрудники Почты. Несколько раз в неделю компания на собственном транспорте будет отвозить картон в места переработки.
Участие в #БумБатле Почта принимает уже второй раз. В прошлом году макулатура собиралась в офисах компании только среди своих сотрудников. Если услуга приема упаковки станет популярной, проект запустят на постоянной основе.
Акция проходит по всей России. В 2021 году волонтеры организовали в офисах сбор бумаги, картона, старых журналов, книг и газет. В результате этого на переработку отправили 46 тонн макулатуры, что помогло сохранить более 700 деревьев.
В 2022 году в продаже появились коробки для посылок с новым механизмом заклейки. Он позволяет снизить количество этапов переработки использованной упаковки и вторично ее использовать.
Не во все отделения Почты можно сдать макулатуру. Фото: скриншот