В 23 отделения Почты России Самарской области можно сдать макулатуру в рамках акции #БумБатл

В прошлом году на переработку отправили 46 тонн макулатуры, что помогло сохранить более 700 деревьев. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 23 отделения Почты России присоединились к акции #БумБатл в поддержку нацпроекта «Экология».

— Сдать использованные коробки от посылок и другой картон можно до 1 ноября этого года, — рассказали в правительстве Самарской области.

Макулатуру можно оставить на распаковочном столе в отделении или без очереди передать оператору. Забирать ее из клиентского зала будут каждый час сотрудники Почты. Несколько раз в неделю компания на собственном транспорте будет отвозить картон в места переработки.

Участие в #БумБатле Почта принимает уже второй раз. В прошлом году макулатура собиралась в офисах компании только среди своих сотрудников. Если услуга приема упаковки станет популярной, проект запустят на постоянной основе.

Акция проходит по всей России. В 2021 году волонтеры организовали в офисах сбор бумаги, картона, старых журналов, книг и газет. В результате этого на переработку отправили 46 тонн макулатуры, что помогло сохранить более 700 деревьев.

В 2022 году в продаже появились коробки для посылок с новым механизмом заклейки. Он позволяет снизить количество этапов переработки использованной упаковки и вторично ее использовать.