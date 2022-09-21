Житель Самарской области сдал арендованный велосипед в ломбард

Мужчина сдал арендованный велосипед и потратил деньги. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В городе Тольятти Самарской области злоумышленник решил обогатиться за счет чужого имущества. Мужчина сдал арендованный велосипед в ломбард.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, клиент пункта проката спортивного инвентаря причинил ущерб предпринимателю. Потерпевший обратился за помощью в полицию. Он рассказал, что злоумышленник не вернул арендованный велосипед, ущерб которого владелец оценил в 35 тысяч рублей. Правоохранители смогли найти и задержать подозреваемого.

Мужчина ранее уже был судим за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Задержанный признался, что сдал велосипед в ломбард, а деньги потратил на собственные нужды. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.