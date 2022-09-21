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Общество21 сентября 2022 8:00

В Самарской области жителей предупредили об усилении ветра и ливне 21 сентября 2022 года

Синоптики объявили желтый уровень опасности
Алена ПРОВКИНА
В регионе ожидаются ливень и сильные ветер

В регионе ожидаются ливень и сильные ветер

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области, не смотря на теплую погоду, ожидаются ливни и усиление ветра в среду, 21 сентября 2022 года. Синоптики объявили желтый уровень опасности.

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», в регионе порывы ветра в ближайшие три часа усилятся до 15-17 метров в секунду. Такая погода сохранится до вечера. Температура воздуха от +15 до +24 градусов.

Напомним, что также жителей предупредили о грозе в ближайшие часы. Самарцам стоит брать с собой зонт и плащи. Автолюбителям рекомендуют не оставлять машины под деревьями.