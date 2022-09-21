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Здоровье21 сентября 2022 8:13

В Самарской области еще 1951 житель заболел коронавирусом 21 сентября 2022 года

Количество заболевших за сутки приближается к двум тысячам
Ирина СИНЕГУБОВА
За сутки было госпитализировано в медицинские учреждения 119 человек.

За сутки было госпитализировано в медицинские учреждения 119 человек.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области по данным оперативного штаба на 21 сентября 2022 года за прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 1951 человека.

На данный момент высокий показатель и у числа выздоровевших. Победить болезнь и полностью излечиться удалось 1659 жителям региона.

За сутки было госпитализировано в медицинские учреждения с подозрением на коронавирус 119 человек. Три человека скончались в больнице. По состоянию на 12 августа, полную вакцинацию в регионе прошли 2 202 237 человек, а процент коллективного иммунитета равен 9,4.

По сравнению с вчерашним днем, 20 сентября, количество заболевших сегодня незначительно выросло. 20 сентября коронавирусную инфекцию обнаружили у 1903 человек.