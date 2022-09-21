В Самарской области 20-летний водитель Renault Logan наехал на бордюр и врезался в дерево

Дерево находилось справа по ходу движения транспортного средства. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вчера, 20 сентября, в 01:30 в Автозаводском районе Тольятти 20-летний водитель на автомобиле Renault Logan наехал на бордюр и врезался в дерево.

— Молодой человек ехал по улице Спортивной в сторону проспекта Степана Разина, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В ходе движения напротив дома № 5Б нарушил правила расположения автомобиля на проезжей части, наехал на бордюрный камень, вследствие чего врезался в дерево. Природная помеха находилась справа по ходу движения транспортного средства.

В результате ДТП пострадали два пассажира автомобиля Renault Logan в возрасте 21 года. Пострадавших с места аварии увезли в медицинское учреждение. Информации о том, в каком состоянии они находятся, нет. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.