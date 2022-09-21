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Общество21 сентября 2022 8:33

В Самаре провели ежедневный мониторинг минимальных цен на продукты

В областной столице рассказали, где дешевле купить товары
Алена ПРОВКИНА
Мониторинги проводят в сетевых и несетевых магазинах

Мониторинги проводят в сетевых и несетевых магазинах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжают проводить ежедневные мониторинги минимальных цен на продовольственные товары. Подобные проверки помогают отслеживать динамику цен.

По информации городской администрации на 21 сентября 2022 года, выгоднее всего купить капусту белокочанную за 12,49 рублей/килограмм в «Ленте» Железнодорожного района. Охлажденные куры за 127,99 рублей/килограмм в «Пятерочке» Кировского района. Сливочное масло за 440 рублей/килограмм на ярмарке, расположенной на пересечении улиц Киевской и Тухачевского.

Вся подробная информация об адресах и ценах указана на официальных страницах мэрии. Напомним, в Красноглинском районе жители смогут купить качественные сельскохозяйственные продукты на ярмарке в формате «торговля с машин».